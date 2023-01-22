Kayserispor- Beşiktaş Süper Lig maçı (CANLI YAYIN)

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Yukatel Kayserispor'a konuk oluyor. Kartal, maçı kazanarak bu sezon ilk kez 4 maçlık galibiyet serisi hedefini gerçeğe dönüştürmek istiyor. Ligin 8. sırasında bulunan Kayserispor ise evinde kazanıp üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Maçın canlı skor takibi ve tüm gelişmeleri İnternethaber'de...

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Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, Kayserispor deplasmanına çıkıyor. EnerTürk Enerji Stadı'nda Saat 16.00'da başlayan karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan...

Maç öncesi iki takımın puanları

Ligde oynadığı 17 karşılaşmada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı takım, hanesine yazdırdığı 32 puanla 5. sırada yer alıyor.

Spor Toto Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı maçların 8'ini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 8'inden mağlup ayrılan Kayserispor ise haftaya 26 puanla 8. basamakta girdi.

KAYSERİSPOR-BEŞİKTAŞ: 0-2 ( CANLI SKOR)

42- GOOOOL! Beşiktaş Salih'le farkı 2'ye çıkardı.

33- Sarı Kart! Beşiktaş'ta Redmond, hakemin oyunu durdurmasının ardından topa dokunduğu gerekçesi ile sarı kart görerek Alanyaspor maçında cezalı duruma düştü. Dakika 4'te yine Beşiktaş'tan Saiss sarı kart görmüştü ve Alanya maçında cezalı duruma düşmüştü.

23- Sarı kart! Kayserispor'da Bernard Mensah, hızlı hücumda Gedson'u arkadan düşürdü ve sarı kart gördü.

15- İlk yarının 3'te birlik bölümü geride kaldı. Kayserispor top tutmakta zorlanıyor. Beşiktaş bu dakikaya kadar maça ağırlığını koydu.

7- Beşiktaş Muleka ile gole yaklaştı. Sol kanattan Masuaku'nun ceza alanına yaptığı ortaya kale sahasında Muleka vurdu. Kaleci Cenk gole izin vermedi.

4- Sarı kart! Beşiktaş'ta sarı kart gören Roman Saiss, Alanyaspor karşısında cezalı duruma düştü.

2- GOOOOL! Beşiktaş, Nathan Redmond'ın golü ile maçta öne geçiyor. Salih Uçan'ın pasında Gustavo Campanharo'dan seken topu önünde bulan Nathan Redmond, ilerleyerek ceza yayından kaleye gönderdiği sert ve düzgün şutuyla meşin yuvarlağı Cenk Gönen'in solundan üst köşede ağlarla buluşturmayı başarıyor.

1- Kayseri'de ilk düdük geldi ve maç başladı.

STAT: RGH EnerTürk Enerji Stadı

HAKEM: Mete Kalkavan

SAAT: 16.00

YAYIN: beIN Sports 1

11'ler:

KAYSERİSPOR: Cenk Gönen, Onur Bulut, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Kemen, Cardoso, Mane, Mensah, Gökhan Sazdağı.

BEŞİKTAŞ: Mert Günok, Rosier, Tayyip Talha, Saiss, Masuaku, Tayfur Bingöl, Salih Uçan, Gedson, Redmond, Cenk Tosun, Muleka.

44. randevu

Beşiktaş, Süper Lig'de Kayserispor ile 44. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında oynanan 43 maçın 25'ini siyah-beyazlı ekip kazandı, 10'undan Kayserispor galip ayrıldı. 8 müsabaka ise beraberlikle tamamlandı.

Siyah-beyazlı futbol takımı, ligde Kayserispor ile oynadığı son 5 müsabakayı kazandı.