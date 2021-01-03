Kayserispor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Beşiktaş, Süper Lig'de zirvenin tek sahibi olmak için Kayserispor deplasmanında... Sergen Yalçın ve öğrencileri, Antalyaspor karşısında 1 puanla yetinen Galatasaray'dan tahtı almak için zorlu bir 90 dakikaya çıkıyor. Kayserispor ise Kartal'ı avlayıp 10 maçlık galibiyet hasretine son vermek ve az da olsa nefeslenmek istiyor. Peki; Kayserispor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...Abone ol
Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor'a konuk oluyor. Kadir Has Stadı'nda 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek ve mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Ligde son 3 maçını kazanan Beşiktaş, ikinci sıraya kadar yükselmeyi başardı. Süper Lig'de oynadığı 14 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi alan Kartal, 28 puan topladı.
Süper Lig'de 2 galibiyeti bulunan Kayserispor ise 10 maçtır kazanamıyor. Ligdeki son galibiyetini 4. haftada Ankaragücü'nü deplasmanda 1-0 yenerek alan sarı-kırmızılı ekip, ardından oynadığı 10 karşılaşmada 3 beraberlik ve 7 yenilgiyle sahadan ayrıldı.
Kayserispor - Beşiktaş
Stat: Kadir Has
Hakem: Fırat Aydınus
Saat: 19.00
Yayın: beIN Sports 1
Kayserispor: İsmail, Oğuzhan, Behich, Sapunaru, Manzala, Emre, Kvrzic, Campanharo, Ackah, Kanga, Henrique
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, N’Koudou, Atiba, Josef, Mensah, Larin, Güven