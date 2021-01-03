Kayserispor Beşiktaş maçı CANLI YAYIN

Beşiktaş, Süper Lig'de zirvenin tek sahibi olmak için Kayserispor deplasmanında... Sergen Yalçın ve öğrencileri, Antalyaspor karşısında 1 puanla yetinen Galatasaray'dan tahtı almak için zorlu bir 90 dakikaya çıktı. Kayserispor ise Kartal'ı avlayıp 10 maçlık galibiyet hasretine son vermek ve az da olsa nefeslenmek istiyor. Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...Abone ol
Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor'a konuk oluyor. Kadir Has Stadı'nda 19.00'da başlayan karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetiyor ve mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.
Ligde son 3 maçını kazanan Beşiktaş, ikinci sıraya kadar yükselmeyi başardı. Süper Lig'de oynadığı 14 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi alan Kartal, 28 puan topladı.
Süper Lig'de 2 galibiyeti bulunan Kayserispor ise 10 maçtır kazanamıyor. Ligdeki son galibiyetini 4. haftada Ankaragücü'nü deplasmanda 1-0 yenerek alan sarı-kırmızılı ekip, ardından oynadığı 10 karşılaşmada 3 beraberlik ve 7 yenilgiyle sahadan ayrıldı.
Kayserispor: 0 - 0 :Beşiktaş (İkinci yarı oynanıyor)
57' Ceza alanında topla buluşan Güven Yalçın'ın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top kalenin yanından auta çıkıyor.
54' Wilfried Kanga'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Pedro Henrique'nin gelişine yaptığı vuruşta Ersin Destanoğlu topa hakim olmayı başarıyor.
47' Ceza alanında topla buluşan Güven Yalçın'ın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top kalenin üstünden auta çıkıyor.
45+3' Ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Georges-Kevin N'Koudou'nun doğrudan kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.
12' Beşiktaş'ta penaltı kaçıyor! Miguel Lopes'in Georges-Kevin N'Koudou'ya ceza alanı içinde yaşanan ikili mücadele sırasında yaptığı kontrolsüz müdahale nedeniyle hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösteriyor. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Bernard Mensah'ın vuruşunda Doğan Alemdar sol köşeden topu çıkarmayı başarıyor.
5' Ceza alanında topla buluşan Atiba Hutchinson'ın rakibini ekarte ederek sol çaprazdan yakın köşeye yaptığı vuruşta Doğan Alemdar topu kornere çelmeyi başarıyor.
Stat: Kadir Has
Hakem: Fırat Aydınus
Saat: 19.00
Yayın: beIN Sports 1
Kayserispor: Doğan Alemdar, Miguel Lopes, Cristian Sapunaru, Dimitrios Kolovetsios, Aziz Behich, Yaw Ackah, Gustavo Campanharo, Aaron Lennon, Zoran Kvrzic, Pedro Henrique, Wilfried Kanga
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Welinton Silva, Domagoj Vida, Fabrice N'Sakala, Josef De Souza, Atiba Hutchinson, Bernard Mensah, Georges-Kevin N'Koudou, Cyle Larin, Güven Yalçın