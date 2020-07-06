Kayserispor Beşiktaş maçı CANLI YAYIN

Süper Lig'de 30. haftanın kapanış maçında Beşiktaş, Kayserispor'a konuk oluyor. Son 2 maçından da galibiyetle ayrılan ve Avrupa iddiasını sürdüren Beşiktaş, Kayseri'de kazanıp yoluna fire vermeden devam etmek istiyor. Sivasspor deplasmanından 3 puan koparan Kayserispor ise Beşiktaş'ı da devirip ateş hattından kurtulmanın hesaplarını yapıyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi İnternethaber'de...

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Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Kayserispor, gözünü tekrar yukarılara diken Beşiktaş'ı konuk ediyor.

Ligin ikinci yarısında sahasında oynadığı 6 maçta yenilgi yüzü görmeyen ve son 3 iç saha maçını kazanan Kayserispor, Beşiktaş'ı da mağlup ederek hem seriyi sürdürmek hem de kümede kalma umutlarını iyice artırmak istiyor. Denizlispor'u 5-1, Konyaspor'u ise 3-0'la geçen Kara Kartal, Kayseri'de 3 puana uzanıp çıkışını sürdürmek istiyor. Sergen Yalçın'ın ekibi, Avrupa iddiasını sürdürmek için puan kaybı yaşamamanın hesaplarını yapıyor.

Kadir Has Stadı'nda saat 21.00'de başlayan karşılaşmada hakem Arda Kardeşler düdük çalıyor ve kritik mücadele beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanacak.

Kayserispor: 0 - 0 :Beşiktaş (İlk yarı oynanıyor)

Stat: Kadir Has

Hakem: Arda Kardeşler

Saat: 21.00

Yayın: beIN Sports HD 1

Kayserispor: Lung, Lopes, Djedje, Diego, Sapunaru, Hasan Hüseyin, Kvrzic, Pedro Henrique, Enver Cenk, Campanharo, Kravets

Beşiktaş: Ersin, Gökhan Gönül, Ruiz, Vida, Rıdvan, Necip, Atiba, Elneny, Lens, Diaby, Burak Yılmaz