Kayserispor - Beşiktaş / Canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme mücadelesinde Zecorner Kayserispor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.
Kayserispor 0 - 2 Beşiktaş
32'GOL! Beşiktaş, Rafa Silva'nın golüyle skoru 2-0 yaptı.
20'Yine tehlikeli Beşiktaş'ta Devrim pasının Abraham'a aktardı. Abraham'ın ceza sahası içinden yaptığı vuruşta top direğin yanından dışarı çıktı.
15'GOL! Beşiktaş, Rafa Silva'nın golüyle 1-0 öne geçti. Orkun'un orta sahadan yolladığı şık pasta savunma arkasına sarkan Rafa sol kanattan içeri sokuldu. Çaprazdan içeri giren Rafa Silva'nın ceza sahasının solundan yaptığı vuruşta top ağlara gitti.
12'Ceza sahasının solunda topla buluşan Devrim'in şutunda top yandan dışarı çıktı.
9'Cardoso sağ kanattan içeri ortaladı. Ön direkte Opoku'nun vuruşunda savunmanın ayak koyduğu top kornere gitti.
6'Beşiktaş geride kalan 5 dakikada rakip kaleyi yoklasa da henüz net bir pozisyon yaşanmadı.
1'İlk düdük geldi ve karşılaşma Beşiktaş'ın vuruşuyla başladı.
Kayserispor - Beşiktaş ilk 11'ler
Kayserispor: Bilal, Ramazan, Arif, Kayra, Carole, Nurettin, Jung, Dorukhan, Opoku, Cardoso, Tuci.
Beşiktaş: Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Jurasek, Ndidi, Orkun, Rafa Silva, Devrim, Rashica, Abraham