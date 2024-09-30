Kayserispor - Beşiktaş / Canlı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geliyor.

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Trendyol Süper Lig'de 7. hafta, Kayserispor - Beşiktaş maçı ile sona eriyor. Ligde 2 maç eksiği ile 13 puanla lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde bulunan siyah beyazlı ekip, bu maçtan 3 puan alarak zirveye yaklaşmak istiyor.

Kayserispor - Beşiktaş

Karşılaşma saat 20:00'da başlayacak.

Kayserispor - Beşiktaş ilk 11'ler

Kayserispor: Bilal, Hasan Ali, Carole, Attamah, Gökhan, Kartal, Baran, Mehdi, Cardoso, Aylton, Nazon

Beşiktaş: Mert, Rashica, Paulista, Uduokhai, Emirhan, Gedson, Ndour, Joao Mario, Rafa Silva, Muci, Immobile

Beşiktaş'ta 4 eksik

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre sakatlığı bulunan Al-Musrati ve sarı kart cezalısı Arthur Masuaku ile Necip Uysal ve Onur Bulut kadroda yer almadı. Alex Oxlade-Chamberlain ise bu sezon ilk kez maç kadrosuna dahil edildi.

Beşiktaş'ın 23 kişilik Kayseri kafilesinde şu futbolcular yer alıyor:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Bakhtiyor Zaynutdinov, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Serkan Emrecan Terzi, Jean Onana, Alex Oxlade-Chamberlain, Salih Uçan, Ernest Muçi, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Joao Mario, Cher Ndour, Milot Rashica, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile, Can Keleş

Beşiktaş’ta gözler Immobile’de

Siyah-beyazlılarda Avrupa Ligi maçına yedek kulübesinde başlayan Beşiktaş’ta İmmobile’nin sahaya ilk 11’de başlaması bekleniyor.

İtalyan oyuncu bu sezon Beşiktaş’ın ligde en golcü ismi olurken Gedson Fernandes ve Rafa Silva 2’şer gol atma başarısı gösterdi.

Beşiktaş geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ile 13 puan topladı ve 3. sırada yer alıyor.

Kayserispor son durum

Burak Yılmaz’ın çalıştırdığı Kayserispor ise geride kalan 5 maçta henüz galibiyet alamadı. 3 beraberlik ve 2 mağlubiyeti bulunan sarı-kırmızılılar, Beşiktaş maçını kazanarak çıkış yakalamayı hedefliyor. Kayserispor bu sezon ligde oynadığı maçlarda 5 gol atarken kalesinde ise 9 gole engel olamadı.