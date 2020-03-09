Kayseri'deki bu kebapçıya gelenlerin gözleri de doyuyor

"Antika eşyaların arasında kebap yemek için birçok ilden müşteri geliyor"

Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş yerinde insanların hem yemek yediğini hem de tarihi bir yolculuğa çıktığını söyledi. Nostaljik eşyalara merakının çocuk yaşlarda başladığını vurgulayan Yiğit, antika eşyaların arasında kebap yemek için birçok ilden müşteri geldiğini ifade etti.