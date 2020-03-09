Kayseri'deki bu kebapçıya gelenlerin gözleri de doyuyor
KAYSERİLİ kebapçı, işletmesinde çocukluğundan bu yana biriktirdiği yaklaşık 2 bin nostaljik eşya ile Yeşilçam'ın ünlü isimlerinin fotoğraflarını sergiliyor
Hayallerini süsleyen işletmesini yaklaşık bir yıl önce açan 42 yaşındaki Ümit Yiğit, iş yerini çocukluğundan bu yana biriktirdiği fotoğraf ve nostaljik eşyalarla süsledi. İşletmede, aralarında 300 yıllık olduğu belirtilen ibrik, gaz lambası, radyo, para, topaç, plak, şamdan gibi yaklaşık 2 bin nostaljik ve antika eşya bulunuyor.
Duvarlarda ise Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Kemal Sunal, Fatma Girik, Adile Naşit, Gülşen Bubikoğlu gibi isimlerin fotoğrafları yer alıyor. İşletmede, Zeki Müren'in eserleri çalınıyor.
"Antika eşyaların arasında kebap yemek için birçok ilden müşteri geliyor"
Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş yerinde insanların hem yemek yediğini hem de tarihi bir yolculuğa çıktığını söyledi. Nostaljik eşyalara merakının çocuk yaşlarda başladığını vurgulayan Yiğit, antika eşyaların arasında kebap yemek için birçok ilden müşteri geldiğini ifade etti.
Yiğit, müşterilerini hem lezzetli yemeklerle hem de görsel açıdan doyurduklarını dile getirerek, şunları kaydetti: