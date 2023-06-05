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Kayseri'de zifte yapışan yavru köpekler böyle kurtarıldı

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Kayseri'de zifte yapışan yavru köpekler böyle kurtarıldı

Kayseri'nin İncesu ilçesinde zifte yapışan iki köpek yavrusu, belediye personelince kurtarıldı.

Kayseri'de zifte yapışan yavru köpekler böyle kurtarıldı

Üçkuyu Mahallesi'nde yol kenarındaki arazide zifte yapışan köpekleri gören vatandaşlar, İncesu Belediyesine durumu bildirdi.

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Kayseri'de zifte yapışan yavru köpekler böyle kurtarıldı

Olay yerine giden Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı Sevimli Dostlar Ekibi, uzun uğraşlar sonucu yavru köpekleri kurtardı.

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Kayseri'de zifte yapışan yavru köpekler böyle kurtarıldı

Kentteki bir veteriner kliniğine getirilen köpeklerin sağlık durumunun iyi olduğu, bakımlarının devam ettiği öğrenildi.

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Kayseri'de zifte yapışan yavru köpekler böyle kurtarıldı

Öte yandan zifte yapışan yavru köpeklerin başında annelerinin beklemesi dikkati çekti.

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