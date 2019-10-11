Kayseri'de mamut bulundu! Arkeoloji dünyanın ilgisini çekti

Kayseri Bilim Merkezi'ne nakledilen fosilleri ölçümleyerek yüzeylerinden örnekler alan Saarinen, 7,5 milyon yıl önce yaşadığı düşünülen "Choerolophodon" cinsine ait fillerin atası kabul edilen ve 2 metre 70 santimetre uzunluğu ve kafatası ile alt çenesi tam halde olmasıyla dünyanın en büyük fosillerinden biri olduğu tahmin edilen fosile özel ilgi gösterdi.