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Kayseri'de mamut bulundu! Arkeoloji dünyanın ilgisini çekti

Anadolu Ajansı

Finlandiyalı fosil uzmanı Dr. Juha Saarinen, Kayseri'de ortaya çıkarılan bazı fosillerin mamutlardan daha eski olduğunu belirterek, bunların yeni bir tür olabileceğini söyledi.

Finlandiyalı fosil uzmanı Dr. Juha Saarinen, Taşhan bölgesinde yürütülen çalışmalar sırasında ortaya çıkarılan fosilleri incelemek üzere Kayseri'ye geldi. 

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Kayseri Bilim Merkezi'ne nakledilen fosilleri ölçümleyerek yüzeylerinden örnekler alan Saarinen, 7,5 milyon yıl önce yaşadığı düşünülen "Choerolophodon" cinsine ait fillerin atası kabul edilen ve 2 metre 70 santimetre uzunluğu ve kafatası ile alt çenesi tam halde olmasıyla dünyanın en büyük fosillerinden biri olduğu tahmin edilen fosile özel ilgi gösterdi.

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Kayseri Bilim Merkezi'ne nakledilen fosilleri ölçümleyerek yüzeylerinden örnekler alan Saarinen, 7,5 milyon yıl önce yaşadığı düşünülen "Choerolophodon" cinsine ait fillerin atası kabul edilen ve 2 metre 70 santimetre uzunluğu ve kafatası ile alt çenesi tam halde olmasıyla dünyanın en büyük fosillerinden biri olduğu tahmin edilen fosile özel ilgi gösterdi.

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Saarinen, yaptığı açıklamada, fosillerin bütünlük ve büyüklük olarak dünyada tek olduğunu vurgulayarak, daha önce farklı ülkelerde yaptığı çalışmalarda bu tip örneklere rastlamadığını belirtti.

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