Kayseri'de gerçekleştirilen Erciyes 2019 tatbikatı nefes kesti
Demirören Haber Ajansı
KAYSERİ'de konuşlu 4'üncü Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde, Türkiye ile birlikte 8 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen 'Erciyes 2019' tatbikatı, başarıyla tamamlandı. Tatbikatın son gününde, 'Barışı Destekleme Harekatı' gerçekleştirildi.
Kayseri 1'nci Komando Tugay Komutanlığınca icra edilen 'Erciyes 2019' tatbikatı, 6 Mayıs'ta başladı. 17 gün süren tatbikata Türkiye ile birlikte Azerbaycan, ABD, Gürcistan, Pakistan, Romanya, İtalya ve Katar'dan toplam 895 asker katıldı.
143
Tatbikatın son bölümü, Şehit Piyade Teğmen Hasan Bak Atma-Atlama Sahasında gerçekleştirildi.
243
Tatbikatı, 4'ncü Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri'nin yanı sıra 33 ülkeden 39 askeri ateşe de izledi.
343
Senaryo gereği terör mağduru ülkeye, 7 müttefik ülke ile birlikte barışı destekleme harekatı yapıldı.
443