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Kayseri'de genç kız dehşet saçtı! Ablasını eşi ile kavga etti: Önüne geleni bıçakladı!

Kayseri'de genç kız dehşet saçtı! Ablasını eşi ile kavga etti: Önüne geleni bıçakladı!

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde ablasının eşi ile kavga eden genç kız kendilerini ayırmaya gelen anne, baba ve çocuğunu bıçakladı.

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Olay, Osmanlı Mahallesi Eğerci Sokak'ta bulunan ikamette meydana geldi. R.H ile eniştesi M.K. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

R.H. sesleri duyarak kavgayı ayırmaya gelen komşuları baba E.Ö., anne A.Ö. ve çocukları H.Ö.’yü vücudunun çitli yerlerinden bıçakladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralıları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla kentte bulunan çeşitli hastanelere kaldırdı.

Aileyi bıçakla yaralayan R.H. ise ekipler tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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