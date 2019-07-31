Kayseri'de genç kadına sokak ortasında kanlı infaz

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kayseri'de genç kadına sokak ortasında kanlı infaz

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde, ayrılmak istediği sevgilisi Özkan O. (36), tarafından tabancayla vurulan Gülay Ş. (27), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde sokak ortasında kurşunların hedefi olan 27 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

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Kayseri'de genç kadına sokak ortasında kanlı infaz - Sayfa 2

Edinilen bilgiye göre, Serçeönü Mahallesi Ahmetpaşa Caddesi üzerinde meydana gelen olayda Gülay Ş. (27) isimli kadına, ayrılmak istediği sevgilisi Özkan O., 4 el ateş etti.

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Kayseri'de genç kadına sokak ortasında kanlı infaz - Sayfa 3

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Kayseri'de genç kadına sokak ortasında kanlı infaz - Sayfa 4

İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Gülay Ş., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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