Kayseri'de genç kadına sokak ortasında kanlı infaz
İhlas Haber Ajansı
KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde, ayrılmak istediği sevgilisi Özkan O. (36), tarafından tabancayla vurulan Gülay Ş. (27), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde sokak ortasında kurşunların hedefi olan 27 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
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Edinilen bilgiye göre, Serçeönü Mahallesi Ahmetpaşa Caddesi üzerinde meydana gelen olayda Gülay Ş. (27) isimli kadına, ayrılmak istediği sevgilisi Özkan O., 4 el ateş etti.
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Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
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İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Gülay Ş., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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