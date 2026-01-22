Kayseri'de film gibi dolandırıcılık! Türk asıllı Alman'a yemek masasında 50 milyon liralık vurgun iddiası

Sabah'ta yer alan habere göre Schneider, Kayseri'ye gelerek Talas Melikşah Konut Yapı Kooperatifi'ne üye oldu. İşlerin yürütülmesi için vekaletnamenin imzalatıldığını kaydeden Schneider, "Almanya'dan 15 üyeydik. Kooperatifin ilk başkanı Mahmut Öztürk, 'Her an Türkiye'ye gelemezsiniz. Sizin adına tapu işlerinizi yürütmemiz için bize vekâletname vermelisiniz" dendiğini, bunun üzerine kooperatife noter geldiğini ve okumalarına bile fırsat verilmeden vekaletnamenin imzalatıldığını söyledi.