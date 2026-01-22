Kayseri'de film gibi dolandırıcılık! Türk asıllı Alman'a yemek masasında 50 milyon liralık vurgun iddiası
Almanya'dan Kayseri'ye uzanan bu iddianın perde arkası nda ne var? Türk asıllı Alman vatandaşı Schmidt Schneider, üye olduğu konut kooperatifiyle ilgili 50 milyon liralık şoke eden bir dolandırıcılık iddiası ortaya attı. Olayın detaylarının ortaya çıkmasıyla birlikte gözler bu gizemli yemek buluşmasına çevrildi.
Almanya'da yaşayan Türk asıllı Alman vatandaşı Schmidt Schneider, Kayseri'de ğye olduğu konut kooperatifi tarafından yaklaşık 1 milyon euro dolandırıldığını öne sürdü. Schmidt Schneider, Kayseri'de kurulan bir yemek masasında kendisine alelacele vekaletname imzalatıldığını, bu sürecin ardından ise 18 dairesinin tamamen elinden alındığını belirterek sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu.
Türkiye'deki dolandırıcılık vakalarının sonu gelmezken ipin ucu bu defa yurt dışına kadar sıçradı. 2009 yılında gördüğü ilan üzerine Almanya'dan Kayseri'ye gelen Türk asıllı Alman vatandaşı Schmidt Schneider, Kayseri'de üye olduğu konut kooperatifi tarafından 1 milyon Euro civarında dolandırıldığını iddia etti.
Sabah'ta yer alan habere göre Schneider, Kayseri'ye gelerek Talas Melikşah Konut Yapı Kooperatifi'ne üye oldu. İşlerin yürütülmesi için vekaletnamenin imzalatıldığını kaydeden Schneider, "Almanya'dan 15 üyeydik. Kooperatifin ilk başkanı Mahmut Öztürk, 'Her an Türkiye'ye gelemezsiniz. Sizin adına tapu işlerinizi yürütmemiz için bize vekâletname vermelisiniz" dendiğini, bunun üzerine kooperatife noter geldiğini ve okumalarına bile fırsat verilmeden vekaletnamenin imzalatıldığını söyledi.
Schneider, imzaladığı vekaletname ile kooperatif başkanı tarafından 18 dairesinin başkasına devredildiğini, bu devirden sonra da başkanın hayatını kaybettiğini söyledi. Schneider, kooperatifin yeni başkanının da 4 daireyi kooperatifin maliyeye olan borcuna karşılık ipotek ettirildiğini söyledi.