Kayseri'de evin kömürlüğünden çıkar fosili gören şaşırıp kaldı

"Evimizde hatıra olarak durabilir"

"Tabi kaç yıllık olduğunu da bilmiyorum ama dediğim gibi cinsinin de ne olduğunu bilmiyorum. Bu fosili bir müzeye verebiliriz ya da evimde de durabilir. Benim için sıkıntı yok bu konuda. Üzerinde biraz temizlik yaptıktan sonra evimizde hatıra olarak durabilir. Bununla ilgili görüştüğüm öğretim üyeleri var ben de onları bekliyorum özelikle. Gelip bakacaklar artık ne olur bilmiyorum”