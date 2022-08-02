BIST 2.655
DOLAR 17,95
EURO 18,38
ALTIN 1.024,24

Kayseri'de dağlık alanda yürüyüş yapan çocuklar buldu! Dehşete düştüler

İhlas Haber Ajansı
Kayseri'de dağlık alanda yürüyüş yapan çocuklar buldu! Dehşete düştüler

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde dağlık alanda yürüyüş yapan çocuklar ceset buldu. Yapılan incelemede 33 yaşındaki şahsın kendini ağaca asarak yaşamına son verdiği tespit edildi.

Kayseri'de dağlık alanda yürüyüş yapan çocuklar buldu! Dehşete düştüler

Beştepe Mesire Alanının ağaçlık alanında yürüyüş yapan çocuklar, ağaca asılı kişi gördü. Korkarak durumu haber verdikleri ailelerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. 

17
Kayseri'de dağlık alanda yürüyüş yapan çocuklar buldu! Dehşete düştüler

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler tarafından yapılan incelemede ise cenazenin Erhan T.’ye (33) ait olduğu tespit edildi. 

27
Kayseri'de dağlık alanda yürüyüş yapan çocuklar buldu! Dehşete düştüler

Şahsın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

37
Kayseri'de dağlık alanda yürüyüş yapan çocuklar buldu! Dehşete düştüler
47