Kayseri'de bulundu 4 bin 200 yıllık mezar küpü TÜBİTAK projesinde incelenecek
KAYSERİ Kültepe Kaniş-Karum Ören Yeri'nde 1948 yılından beri kazı çalışmaları sürüyor. Çalışmalarda bulunan 4 bin 200 yıllık olduğu belirlenen mezar küpü dikkat çekti. Kazı başkanı profesör, 'Küpü bulduğumuzda gömü vardı' dedi.
Kayseri tarihini 6 bin yıl önceye dayandıran belgelerin gün ışığına çıkarıldığı Kültepe Kaniş-Karum Ören Yeri, kent merkezine 24 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Hititlerin Anadolu'da kurduğu ilk kentin kalıntısı olan höyük ile höyüğü saran Karum'dan oluşan Kültepe Ören Yeri'nde yönetim binaları, dini yapılar, ev ve dükkan ile atölye kalıntıları yer alıyor. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan ören yerinde kazı ve restorasyon çalışmaları, 1948 yılından bu yana devam ediyor.
Önemli tarihi eserlerin elde edildiği kazı çalışmalarında son olarak yaklaşık 4 bin 200 yıllık olduğu belirlenen mezar küpü ile 6 adet küçük kap ve çeşitli ebatlarda küpler bulundu.
"Nokta atışlar ile iyi sonuçlar aldık"
Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Kazı Başkanı, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, bu yıl kazı çalışmalarının Temmuz ayında başladığını söyleyerek, "Temmuz’dan itibaren beş ayı doldurduk. Uzunca bir süre oldu. Tahminime göre yaklaşık 1 ay daha buradayız. Çalışmalarda kısıtlı şartlara rağmen, pandemi ile dolayısıyla yaşadığımız süreci dikkate alırsak yine de iyi bir sezon geçirdik. Küçük alanlarda çalıştık, nokta atışlar ile iyi sonuçlar aldık" dedi.
"Ölüleri evlerin tabanına gömüyorlardı"
Kazı çalışmalarında bulunan 4 bin 200 yıllık mezar küpüne değinen Prof. Dr. Kulakoğlu, "Büyük bir küpümüz var. Bu küpler, mezar küpüdür ve bulduğumuzda bir gömü vardı. O dönemin insanları ölüleri evlerin tabanına gömdükleri gibi büyük mezarlıklara da gömüyorlardı. İçinde kemikler, iskeletler ve küçük hediyeleri vardı. Bunlar zengin insanlar değil fakat, o dönemde yaşayan insanlar hakkında önemli bilgiler veriyor." diye konuştu.