Kayseri'de bulundu 4 bin 200 yıllık mezar küpü TÜBİTAK projesinde incelenecek

"Nokta atışlar ile iyi sonuçlar aldık"

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Kazı Başkanı, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, bu yıl kazı çalışmalarının Temmuz ayında başladığını söyleyerek, "Temmuz’dan itibaren beş ayı doldurduk. Uzunca bir süre oldu. Tahminime göre yaklaşık 1 ay daha buradayız. Çalışmalarda kısıtlı şartlara rağmen, pandemi ile dolayısıyla yaşadığımız süreci dikkate alırsak yine de iyi bir sezon geçirdik. Küçük alanlarda çalıştık, nokta atışlar ile iyi sonuçlar aldık" dedi.