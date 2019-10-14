Kayseri'de bulunanlar 8 milyon yıllık çıktı diş ve çene kalıntılarına ulaşıldı
KAYSERİ'de 15 gündür devam eden kazı çalışmaları sonucu 8 milyon yıllık at, zürafa, gergedan ve boynuzlugillere (bovidaeya) ait fosillere ulaşıldı.
KAYSERİ'nin merkez Kocasinan ilçesinde bulunan Barsama bölgesinde yapılan kazı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bölgede son olarak bulunanlar ise görenleri şaşırtmaya yetti.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle geçen yıl Eylül ayında Yamula Baraj Gölü kıyısında Taşhan Mahallesi kırsalında başlatılan kazı çalışmalarına ara veren kazı ekibi, çalışmalarını bölgenin 70 kilometre güneydoğusundaki Barsama bölgesine kaydırdı.
8 milyon yıllık çıktı: Ankara Üniversitesi Paleoantropoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Uzman Antropolog Özge Kahya ve ekibinin gerçekleştirdiği yaklaşık 15 gündür sürdürdüğü kazı çalışmalarında, 8 milyon yıllık üç toynaklı at, gergedan, bovidae, zürafa ve boş boynuzlu canlılara ait fosil bulundu.
Uzman Antropolog Özge Kahya, bölgedeki çalışmaların 15 gündür sürdüğünü söyleyerek, "Barsama’da bulunan fosiller genelde 7-8 milyon öncesine ait 3 toynaklı at, zürafa, gergedan, bovid ve boş boynuzlular." dedi. Kahya, açıklamalarına şu şekilde devam etti: