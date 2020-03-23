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Kayseri'de birlikte alkol aldılar biri diğerini kör kurşunlarla vurdu

KAYSERİ'de iki restoran işçisi birlikte alkol aldı, Musa K'nın tabancasını çıkarıp havaya ateş etmek istemesi Cumali Oruç'un canına mal oldu.

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Kayseri'de 35 yaşındaki Cumali Oruç, birlikte alkol aldığı arkadaşı Musa K.'nın tabanca ile boşa ateş etmeyi istemesi üzerine çıkan kurşunun hedefi oldu.

Olay gece saatlerinde Melikgazi ilçesi Becen Mahallesi'ndeki restoranın bahçesinde meydana geldi. Restoranda 5 yıldır garson olarak çalışan Cumali Oruç, iş arkadaşlarıyla bahçede oturarak alkol aldı. Musa K, alkol alırken iddiaya göre tabancasını çıkarıp havaya ateş açmak istedi. Ancak silahtan çıkan kurşun Cumali Oruç'a isabet etti. Göğsünden ağır yaralanan Cumali Oruç, çağrılan ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Cumali Oruç, hastanede doktorların müdahalesine rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. Musa K. gözaltına alınırken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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