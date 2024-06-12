Kayseri'de aşık olduğu kadından karşılık bulamadı 1970'lı yılların kıyafetlerini giyerek teselli oluyor
Kayseri'de yaşayan ve sevdiği kadınla evlenemeyen 39 yaşındaki Ali Memil, o günden sonra 1970'li yılların nostaljik kıyafetlerini giyerek "aşk acısı"nı unutmaya çalışıyor.
Mobilya sektöründe çalışan Memil, 6 yıl önce aşık olduğu bir kadından karşılık bulamadı. Başka birisiyle de evlenmeyen ve karşılıksız aşkın üzüntüsüyle hüzünlü müzikler dinlemeye başlayan Memil, daha sonra aşkların tutkulu yaşandığı 1970'li yılların nostaljik kıyafetlerini giymeye başladı.
İş haricinde 1970'lerin modası İspanyol paça pantolon, renkli, desenli ve uzun yaka gömlek, kösele ayakkabı giyen Memil, saçlarını da Ferdi Tayfur ve Orhan Gencebay'ın saç tarzına benzetti.
Tarzı, nostalji kıyafetleri, uzun saçı ve bıyık modeliyle dikkati çeken Memil'i görenler, sık sık fotoğraf çektiriyor. AA muhabirine hikayesini anlatan Memil, nostaljiyi sevdiğini ve o dönemi her haliyle yaşadığını söyledi.
Saf aşkların eskiden daha çok yaşandığını anlatan Memil, "Benim öyküm aslında biraz da aşk hikayesine dayanıyor. Hayatıma giren biri vardı, çok sevmiştim. Her şeyimi verecek, feda edecek kadar çok sevmiştim, olmadı." dedi.