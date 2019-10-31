Kayseri'de acı olay! 4 yaşındaki çocuk yediği nardan fenalaştı hayatını kaybetti

İlk belirlemelere göre gıda zehirlenmesi şüphesiyle aile fertlerine serum tedavisi uygulandı. Küçük Saliha, durumu kötüye gidince Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yolda iki kez kalbi duran küçük Saliha, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Ailenin diğer üyeleri, hastanede tedavileri tamamlanarak taburcu edildi.