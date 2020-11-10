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Kayseri'de 7 yaşındaki kız çocuğunu dudağından öpen sapığa 4 yıl hapis cezası!

KAYSERİ'de bina görevlisi olan kadının 7 yaşındaki kızı, bina sakini Ömer D. (59) tarafından cinsel saldırıya uğradı. Ailenin şikayetiyle mahkemeye taşınan olayda bugün karar çıktı. Heyet, kız çocuğunu dudağından öpen sapığa 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi ve Yargıtay kararına kadar tutuksuz yargılanmasına hükmetti.

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Olay, geçen nisan ayında merkez Melikgazi ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, anne F.P. bina içerisinde temizlik yaptığı sırada, apartman sakinlerinden Ömer D'nin kızı R.P'yi kenara çekerek, yanağı ve dudağından öptüğünü gördü. Anne F.P'nin şikayeti sonrası Ömer D. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı.

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında Ömer D. ile F.P. ve kızı R.P. hazır bulundu. Şikayetçi olduğunu söyleyen anne F.P., "Kızımı köşeye çektiğini gördüm. Bağırdım. Ardından merdivenlerden yukarı çıkmaya başladı" dedi.

Önceki ifadelerini tekrar ettiğini ve diyeceği bir şey olmadığını söyleyen sanık Ömer D. İse, "Cinsel amaçla hareket etmedim. Yanımda eşim de vardı. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatımı istiyorum" diye konuştu.

'Sarkıntılık' kapsamında kaldığı hükmü

Mahkeme heyeti, sanık Ömer D.'nin eylemin 'sarkıntılık' kapsamında kaldığına hükmederek, 'çocuğun basit cinsel istismarı' suçundan iyi hal indirimi ile 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, Yargıtay süreci dikkate alınarak sanığın tutuksuzluk halinin devamına hükmetti.

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