Kayseri'de 20 kamyonet çalıntı ele geçirildi! Emniyet bahçede sergiledi: Sahipleri bekleniyor

Aramalarda ayrıca 2 adet bebek arabası, 2 adet tekerlekli sandalye, 10 adet tost makinesi, 8 adet ütü, 3 adet matkap, 69 adet küçük ev aletleri olmak üzere 1 milyon TL değerinde 574 adet malzemesi de bulundu.