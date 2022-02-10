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Kayseri'de 20 kamyonet çalıntı ele geçirildi! Emniyet bahçede sergiledi: Sahipleri bekleniyor

İhlas Haber Ajansı
Kayseri'de 20 kamyonet çalıntı ele geçirildi! Emniyet bahçede sergiledi: Sahipleri bekleniyor

Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda piyasa değeri 1 milyon TL olan 20 kamyonet çalıntı malzeme emniyet bahçesinde sergilendi.

Kayseri'de 20 kamyonet çalıntı ele geçirildi! Emniyet bahçede sergiledi: Sahipleri bekleniyor

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentteki hırsızlık olaylarına yönelik çalışma başlattı.

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Kayseri'de 20 kamyonet çalıntı ele geçirildi! Emniyet bahçede sergiledi: Sahipleri bekleniyor

Çalışma kapsamında, 40 polisin katılımıyla 4 depo ve bir iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, arama yaptı. 

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Kayseri'de 20 kamyonet çalıntı ele geçirildi! Emniyet bahçede sergiledi: Sahipleri bekleniyor

Yapılan aramalarda 271 adet bisiklet, 75 adet televizyon, 9 adet çamaşır makinesi, 4 adet buzdolabı, 37 adet elektrikli süpürge, 14 adet akü ve şarj aleti, 29 adet jantlı lastik, 12 adet lastik, 12 adet ısıtıcı, 17 adet uydu alıcısı bulundu.

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Kayseri'de 20 kamyonet çalıntı ele geçirildi! Emniyet bahçede sergiledi: Sahipleri bekleniyor

Aramalarda ayrıca 2 adet bebek arabası, 2 adet tekerlekli sandalye, 10 adet tost makinesi, 8 adet ütü, 3 adet matkap, 69 adet küçük ev aletleri olmak üzere 1 milyon TL değerinde 574 adet malzemesi de bulundu.

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