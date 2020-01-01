Kayseri Havalimanı'nda 'şüpheli çanta' panik yarattı!

Kayseri Havaalanı'nın dış hatlar girişinde unutulan şüpheli çanta, panik yarattı. Polisin güvenlik önlemi aldığı esnada gelen yolcu, çantasını teslim aldı.

Kayseri Havaalanı'nda dış hatlar gelen yolcu girişindeki çantayı görenler, havalimanında görevli polislere haber verdi.

Güvenlik önlemi alındı

Polis, paniğe neden olan çantanın çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Bu sırada gelen yolcu, çantanın kendisine ait olduğunu söyledi.

İsmi açıklanmayan yolcu, tutanak tutulmasının ardından içinde giysi olan çantasını teslim aldı.