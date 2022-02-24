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Kayıptı! 14 yaşındaki kızdan acı haber bakın nerede bulundu

Kayıptı! 14 yaşındaki kızdan acı haber bakın nerede bulundu

MALATYA’nın Doğanşehir ilçesinde kayıp olarak aranan 14 yaşındaki kızın cesedine ulaşıldı.

Kayıptı! 14 yaşındaki kızdan acı haber bakın nerede bulundu

Kapıdere Mahallesinde yaşayan bir aile dün gece yarısı İlçe Jandarma Komutanlığına başvurarak lise öğrencisi L.N.G. (14) hakkında kayıp başvurusunda bulundu.

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Kayıptı! 14 yaşındaki kızdan acı haber bakın nerede bulundu

Jandarma ekiplerinin yanı sıra güvenlik korucuları ve mahallelinin de desteğiyle başlatılan arama çalışmaları neticesinde mahalleye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki bir dere yatağında küçük kızın cesedine ulaşıldı.

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Kayıptı! 14 yaşındaki kızdan acı haber bakın nerede bulundu

Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi Morguna kaldırılan L.N.G'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedenin belirlenmesi amacıyla Malatya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'na gönderilecek.

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