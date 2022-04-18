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Kayıplara karışmıştı! HDP'li Semra Güzel'in Norveç'e kaçtığı ortaya çıktı

Kayıplara karışmıştı! HDP'li Semra Güzel'in Norveç'e kaçtığı ortaya çıktı

Terörist sevgilisiyle fotoğrafları çıktıktan sonra hakkında fezleke hazırlanan ve dokunulmazlığı kaldırılan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in Norveç'te olduğu ortaya çıktı.

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TÜRK Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Adıyaman kırsalında yaptığı operasyonda öldürülen terörist Volkan Bora'nın cep telefonundan samimi fotoğrafları çıkan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, dokunulmazlık dosyası TBMM'ye geldikten ortadan kayboldu. Güzel'in savunmasını bile başka HDP'li vekiller yaptı.

Norveç'te ortaya çıktı
Dokunulmazlık zırhı kaldırıldıktan sonra hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP'li Güzel'in nerede olduğu ortaya çıktı. Hakan Yaşar isimli bir kişinin Instagram hesabında fotoğrafını paylaştığı Güzel'in Norveç'te olduğu belirlendi.

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