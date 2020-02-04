Kayıp üniversiteli Gülistan Doku'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı

"Gülistan, çalıştığım kafeteryaya geldi bir süre görüştükten sonra benden ayrılarak, kaldığı yurda gideceğini söyledi. Yurdun bulunduğu bölge Atatürk Mahallesi'nde ancak Gülistan tam ters taraftaki minibüs durağında beklemeye başlayınca ben de kendisini internet üzerinden aradım. Neden yurda gitmediğini ve ters yönde beklediğini sordum. Gülistan, Munzur Üniversitesi'ne gidip, hocasıyla görüşüp, geri geleceğini söyledi. Ben de bu durum karşısında telefonu kapattım. Gülistan, minibüse binip, üniversite yönüne gitti."