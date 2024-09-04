Kayıp Narin'in amcasının telefonundan çıktı! İşte sildiği görüşmeler

MESAJLARI VE ARAMALARI ÖZEL UYGULAMA İLE SİLMİŞ

Son olarak amca Salim Güran'ın arabasında incelemeler yapıldı ve araçta kayıp Narin'e ait DNA'ya rastlandı. Ayrıca yapılan araştırmalar sonucu amca Salim Güran'ın telefonunda özel bir uygulama olduğu, arama ve mesaj kayıtlarının hepsini sildiği belirlendi.