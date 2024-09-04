Kayıp Narin'in amcasının telefonundan çıktı! İşte sildiği görüşmeler
Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran 2 haftadır her yerde aranıyor. Amca Salim Güran'ın arabasında Narin'e ait DNA bulunmasıyla amca tutuklanarak cezaevinde gönderildi. Yapılan araştırmalarda mesaj ve arama kayıtlarını özel bir uygulama ile sildiği belirlenen amca Güran'ın telefon görüşmeleri ortaya çıktı. İşte Narin Güran olayında yeni gelişmeler...
Diyarbakır'ın Tavşantepe Köyü'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran 15 gündür ekipler tarafından her yerde aranıyor. Kur'an kursundan çıktıktan sonra sırra kadem basan 8 yaşındaki Narin Güran için ekipler seferber oldu.
İhbar üzerine köye gelen Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timi'nin yanı sıra sağlık, AFAD ekipleri her ihbarı değerlendiriyor.
DİŞ İZİNİN SAHİBİ TESPİT EDİLEMEDİ
Ekiplerin yaptığı titiz araştırmalar sonucu Narin'in 18 yaşındaki abisinin kolunda diş izleri çıkmış yapılan incelemelerin ardından 1 iz abiye ait, diğerinin ise tespiti yapılamamıştı.
MESAJLARI VE ARAMALARI ÖZEL UYGULAMA İLE SİLMİŞ
Son olarak amca Salim Güran'ın arabasında incelemeler yapıldı ve araçta kayıp Narin'e ait DNA'ya rastlandı. Ayrıca yapılan araştırmalar sonucu amca Salim Güran'ın telefonunda özel bir uygulama olduğu, arama ve mesaj kayıtlarının hepsini sildiği belirlendi.