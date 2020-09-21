Kayıp karısı abi dediği komşuyla kaçtı! Esra Erol'da çocuk senden değil bombası
ATV canlı yayınında Esra Erol'un programında akıllara durgunluk veren bir olay ekrana taşındı. Esra Karakuş 28 büyük komşusu ile kaçtı. Kocası onu aramaya çıkınca hayatının en büyük şokunu yaşadı.
Esra Erol'da programına katılan Fırat Karakuş, kayıplara karışan karısını ve kızını aradığını söyledi. Fırat, komşusu ve 'abi, baba' gibi gördüğü Cengiz beyden şüphelendiğini anlattı. Eşinin komşuları olan ve ondan 28 yaş büyük olan Cengiz ile kaçtığını düşünüyordu. Esra Erol kayıp olan Esra Karakuş'un izini sürdü ve onu buldu. Telefon bağlantısı yapan Esra, Cengiz bey ile birlikte olmadığını ısrarla söyledi. Pazartesi günü canlı yayına çıkan Esra Karakuş, pişkinlikle ahlaksızlığını itiraf etti. O anlattıkça Esra Erol dahil herkesin ağzı açık kaldı.
Ferdi Karakuş'un eşi Esra Karakuş, 4 Eylül 2020 günü evden kaçmadan önce 6 yaşındaki oğlunu komşusuna bırakıyor. Ben doktora gidiyorum diyor ve bir daha dönmüyor. Ferdi Karakuş, karısı eve dönmeyince polise başvuruyor. Çabalarına rağmen karısını bulamayınca Esra Erol'a çıkıp eşini aramaya başladı.
Esra Erol aranan Esra'ya önce telefonla ulaştı. İzmir'de amcasının yanında olduğunu söyleyen Esra, alt komşusu Cengiz ile kaçtığı iddiasına ateş püskürdü. Cengiz beyin 'abisi' olduğunu belirten Esra, bu yakıştırmaya da sinirlendi. Esra eşini terketme sebebini 'bana teflon tava almadı arabasını yıkattı' diyerek özetledi. Kaçtığı söylenen Cengiz bey ile ilişkisi olduğu iddiasını sürekli reddeden Esra, ekrana bir fotoğraf verilince telefonu kapattı.
Esra Karakuş'nun ekrana verilen görüntüsü Gaziantep'te çekilmişti. Bulunduğu yer kaçtığı ve 'ısrarla abim' dediği Cengiz Beyin ablasının eviydi. Mutlu bir şekilde yer sofrasında Cengiz ile birlikte poz veren Esra, foyası ortaya çıktıktan sonra da ilişkiyi ısrarla reddetti. Esra Karakuş stüdyoya gelip tüm gerçekleri açıklayacağını eşinin iftara attığını söyledi.