Kayıp kadın pilot yılanının içinden çıktı! Canlı canlı yutmuş cesedi yılanın içinde aynen duruyordu
ENDENOZYA 'dan dünya gündemine düşen piton yılan olayı şoke etti. 54 yaşındaki kayıp kadının piton yılanı tarafından canlı canlı yenildiği ortaya çıktı. Yılanı yakalayan köylüler karnını yardı. Kadının cesedi hiç bozulmamıştı. Henüz sindiremeden kadının cesedini bulan köylüler dehşete düştü. Kadının başı, bedeni, ayakları her şeyi duruyordu. Kadını piton yılanın yutması tam 2 saat sürmüş ve kadın o sırada canlıymış. İşte herkesi şoke eden o görüntüler.
ENDONEZYA 'dan gelen piton yılanı görüntüsü izleyen herkesin kanını dondur. Daha önce de benzer olaylar yaşanmıştı. Ama bu çok farklı. 54 yaşındaki kayıp kadın piton yılanının içinde bulundu. Yılanı yakalayan köylüler palalarla karnını yarınca şoke oldu. Zira piton yılanı kadını henüz sindirmeye vakit bulamamıştı. Kadının cesedi hiç bozulmamış haldeydi. İşte dünyanın konuştuğu olayın detayları:
Endonezya'da 54 yaşındaki Jahrah isimli kadın kayboldu. Endonezya'nın Jambi eyaletindeki Terjun Gajah köyünde kauçuk toplarken kaybolan kadını tüm köylü aradı.
Eşi başörtüsünü buldu
54 yaşındaki kadının kocası onu her yerde aramaya başladı. Kauçuk topladığı yere gittiğinde karısının sandaletlerini, ceketini, başörtüsünü ve bıçağını buldu.
Karnı şişmiş piton yılanını görünce...
Kayıp karısını arayan eş, ormanda büyük bir piton yılanına rastladı. Yılanın karnı aşırı derecede şişmişti. Eşini yılanın yutmuş olabileceğini düşünen koca, köylülerden yardım istedi. Yakalanan yılanın başını kesen köylüler, cesedini de köye getirdiler.