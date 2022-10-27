Kayıp kadın pilot yılanının içinden çıktı! Canlı canlı yutmuş cesedi yılanın içinde aynen duruyordu

ENDONEZYA 'dan gelen piton yılanı görüntüsü izleyen herkesin kanını dondur. Daha önce de benzer olaylar yaşanmıştı. Ama bu çok farklı. 54 yaşındaki kayıp kadın piton yılanının içinde bulundu. Yılanı yakalayan köylüler palalarla karnını yarınca şoke oldu. Zira piton yılanı kadını henüz sindirmeye vakit bulamamıştı. Kadının cesedi hiç bozulmamış haldeydi. İşte dünyanın konuştuğu olayın detayları: