Kayıp inşaat ustası, tarihi hamamda asılı bulundu

Barış Mahallesi’nde oturan inşaat ustası İbrahim A., Cuma günü akşamı dönmeyince ailesi polise kayıp ihbarında bulundu. Tüm aramalara rağmen İbrahim A., bulunamadı. Yakınları, dün gece saatlerinde İbrahim A.’nın son işi olan fiyat teklifi hazırlamak üzere fizibilite raporu için çalışma yaptığı Atatürk Mahallesi Okul Sokak’taki restorasyonu yapılması planlanan tarihi Gavur Hamamı’na gitti.