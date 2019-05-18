Kayıp Ecrin'le ilgili Müge Anlı'da korkunç ifşa! Amcası cinsel tacizde bulunmuş
SAMSUN'da 11 gündür kayıp olan Ecrin bebekle ilgili Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ortaya çıkan yeni bilgiler herkesin kanını dondurdu. Ecrin'e amcasının cinsel tacizde bulunduğu iddia ediliyor işte gelişmeler
ATV'de yayınlanan Müge Anlı'nın programında Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 11 gündür kayıp olan Ecrin bebeği arama çalışmaları devam ederken ortaya çıkan iddialar herkesi şoke etti. 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın bir anda kaybolmasının arkasındaki gerekçeler araştırılırken, canlı yayında amca İbrahim Kurnaz dehşet düşüren telefon görüşmesini açıkladı. Ecrin bebek üvey amca Özkan Kurnaz'ın tarafından cinsel tacize mi uğradı? İşte şoke eden iddialar ve Özkan Kurnaz'ın çelişkiler ile dolu açıklamaları.
Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki evlerinin önünden 11 gün önce kaybolan Ecrin Kurnaz hakkında Müge Anlı canlı yayında şok bir gelişme yaşandı. Canlı yayında İbrahim Kurnaz, Ecrin Kurnaz'ın üvey amcası tarafından cinsel istismara maruz kaldığını iddia etti. İddialar bununla da kalmadı.
İbrahim Kurnaz, Ecrin bebeğin üvey amcası Özkan Kurnaz'ın, Zeynal adında bir beyefendiye telefonda, "Çocuk istismar edilmişse belli olur mu?" dediğini ileri sürdü. Bahsi geçen Zeynal Bey ise Müge Anlı canlı yayınına bağlanarak, İbrahim Kurnaz'ın sözlerini doğrulayarak Özkan Kurnaz hakkında akıl almaz bilgiler paylaştı.
Zeynal bey " Olayın olduktan bir gün sonra Özkan'ı aradım. Bir gelişme var mı diye sordum Özkan bana da abi bir gelişme yok ama piyangonun nereden vuracağı belli değil dedi. Sonra dedi abi bu olayda taciz edildiği veya tecavüz edildiği kaç gün sonra çıkar dedi bende hemen çıkar dedim. Ses kaydımı İbrahim abi duydu ama ses kaydı şuan yok silindi " açıklamasını yaptı.