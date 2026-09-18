Kayıp Büşra bebeğin kardeşleri konuştu: ''Bir adam geldi, battaniyeye sarıp götürdü''

Divriği ilçesine bağlı Göndüren köyünde yaşayan Elif Balıkçı'nın, 10 Eylül günü çadırda uyuyan 2025 doğumlu kızı Büşra Balıkçı'nın kaybolduğunu ihbar etmesi üzerine Divriği Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Arama çalışmalarında çocuğa ait bazı kıyafetler bulunurken, aile bireylerinin ve tanıkların çelişkili ifadeleri üzerine adlî tedbirler artırıldı.

Jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından iz takip köpekleri ve dronlar desteğiyle yürütülen çalışmalarda çadır çevresinde iz bulunamazken, yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bebeğe ait olduğu değerlendirilen tişört, zıbın ve bebek bezi tespit edildi.

Göndüren ve Kızılcaören köylerindeki kamera kayıtlarından da sistemlerdeki arızalar nedeniyle sonuç alınamadı. Elif Balıkçı, soruşturmanın ilk aşamasında verdiği ifadesinde çadırların bulunduğu bölgeye beyaz bir araç geldiğini, araçtan iki kişinin indiğini ve bunlardan birinin çadıra girerek Büşra’yı aldığını öne sürdü. Balıkçı, kızının babası Yusuf Balıkçı tarafından verildiğini iddia ederken, eşinin yaklaşık 1 milyon lira borcu bulunduğunu ve bazı yakınlarının olaya tanıklık ettiğini söyledi. Kayıp olayının kurgu olduğunu da öne sürdü.

İLK İFADELERDE FARKLI İSİMLER GÜNDEME GELDİ

Sabah'ın haberine göre, Balıkçı daha sonra Büşra’yı aldığı öne sürülen kişinin veteriner Mehmet Çetin olduğunu belirterek fotoğraflı teşhis yaptı. Çetin ise suçlamaları kabul etmedi. Çetin’in adına kayıtlı beyaz Ford marka aracın PTS kayıtlarında 10 Eylül günü saat 18.58’de Divriği-Zara kara yolundan geçtiği tespit edildi. Ancak evinde yapılan aramalarda herhangi bir delile ulaşılamadı ve Çetin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma sırasında köy muhtarını arayan telefonun Mehmet Dinç adına kayıtlı olduğunun belirlenmesi üzerine Dinç de gözaltına alındı. Dinç’in evinde yapılan aramada bebek şampuanı, iki şişe içerisinde bebek veya anne sütü olduğu değerlendirilen maddeler ile farklı markalarda bebek şampuanları ele geçirildi. Elif Balıkçı, 14 Eylül’de savcılıkta verdiği ifadede ise önceki anlatımını değiştirdi. Balıkçı, Büşra’yı eşi Yusuf’un öldürdüğünü ve çadırların 1-2 kilometre yukarısındaki araziye bıraktığını öne sürdü. İlk ifadesini eşinden korktuğu ve onun yönlendirmesiyle verdiğini belirten Balıkçı’nın gösterdiği bölgede yapılan aramalarda da Büşra’ya ulaşılamadı.

KARDEŞLERİN İFADELERİ SORUŞTURMANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Soruşturmada 16 Eylül’de Büşra’nın kardeşlerinin verdiği ifadelerle yeni bir aşamaya geçildi.

2017 doğumlu Ramazan Balıkçı, olay gecesi daha önceden tanıdığı ve ismini Mehmet olarak bildiği bir kişinin çadıra girerek Büşra’yı kucağına alıp götürdüğünü söyledi.

Ramazan, babasının bu kişiye borcu bulunduğunu ve daha önce Büşra’nın kendisine verileceği yönünde konuşmalar yapıldığını anlattı. Fotoğraf üzerinden yapılan teşhiste Ramazan, kardeşini götüren kişinin Mehmet Kızılkaya olduğunu söyledi. 2018 doğumlu Hilal Balıkçı da Büşra’nın Mehmet olarak bildiği kişi tarafından battaniyeye sarılarak çadırdan çıkarıldığını gördüğünü ifade etti. 2021 doğumlu A. Balıkçı ise kendisine gösterilen fotoğraflar arasında Mehmet Kızılkaya’ya tepki verdi.

ANNENİN YENİ İFADESİ SONRASI MEHMET KIZILKAYA GÖZALTINA ALINDI

Çocukların ifadelerinin ardından Elif Balıkçı, 16 Eylül’de yeniden ifade verdi. Balıkçı bu kez Büşra’nın hayatta olabileceğini ve fotoğraftaki kişinin Mehmet Kızılkaya olduğunu söyledi. Yusuf Balıkçı’nın Kızılkaya’ya borcu bulunduğunu belirten anne, daha önceki ifadelerini eşi Yusuf ve ablası Rahime Budak’ın yönlendirmesiyle verdiğini öne sürdü. Bunun üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına talimat gönderildi. Mehmet Kızılkaya yakalanarak gözaltına alındı ve Divriği’ye getirildi.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında Yusuf Balıkçı ile Elif Balıkçı, “çocuk altsoyu kasten öldürme” suçundan tutuklandı. Rahime Budak, Özcan Budak, Mihdat Balıkçı ve Mehmet Resul Balıkçı hakkında ise “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” ile “suçluyu kayırma” suçlarından tutuklama kararı verildi. Büşra’nın babası Yusuf Balıkçı’nın savcılıkta verdiği ifade de dosyaya girdi. Balıkçı, olay günü Büşra ile çadırda oynadığını ve kızının kucağında uyuduğunu söyledi. Daha sonra Büşra’yı yatağa bıraktığını belirten Balıkçı, hayvanlarını otlatmak için çadırdan ayrıldığı sırada kızının içeride olduğunu ifade etti.

'HİÇBİR SUÇLAMAYI KABUL ETMİYORUM'

Gece saat 23.00 sıralarında Büşra’nın kaybolduğunu öğrendiğini anlatan Yusuf Balıkçı, çadıra döndüğünde kızını bulamadığını ve arama çalışmalarına katıldığını söyledi. Çadırda battaniyeleri kaldırarak Büşra’yı aradığını belirten Balıkçı, ardından çevredeki aramalara dahil olduğunu kaydetti. Büşra’ya ait kıyafetlerin akrabaları tarafından yapılan arama sırasında bulunduğunu ve durumun jandarmaya bildirildiğini söyleyen Yusuf Balıkçı, suçlamaları reddederek şu ifadeyi verdi: “Kızım Büşra’ya ne olduğunu bilmiyorum. Çocuğumu öldürüp kayalık bir alana bırakmadım. Üzerime atılı hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum.”