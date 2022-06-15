Kayıp 2 gencin cesetleri 26 metrelik su kuyusunda bulundu! Biri kafasından biri sırtından vurulmuş

İtfaiye ekipleri daha sonra çalışmalara kazma ve kürekle destek verdi. Yaklaşık 5 saat süren kazı çalışmalarında kuyuya atılan taşlar tek tek çıkartıldı, toprak tahliye edildi. İlk gencin cesedine 03.30 sıralarında, diğer gencin cesedine ise 05.30 sıralarında ulaşıldı.