Kayınvalideden cinsel teklif! Esenyurt'taki İranlı cani damat: Kokacaklarını anlayınca...

"Bu sözler benim gururuma dokundu"

Bunlar olaylardan bir iki hafta önce yaşandı. Olaydan iki gün önce Shırın'i babası aradı.'Oraya gelip nasıl aşağılık bir hayat sürdüğünüzü görmek istiyoruz' dediler. Olay günü de eve geldiler. Shırın ve Shahrazad mutfaktayken ben eşimin anne ve babasıyla İran'daki ev konusunu konuşmak istedim. Kızıma bu şekilde mi bakacaksın dedi. Dönercide çalışıp geçimimi sağlamaya çalışıyordum. Kayınpederim bana 'Beceriksizsin' dedi. Bu sözler benim gururuma dokundu. Kendisiyle konuşamayacağımı anlayınca iri yapılı biri olduğu için ellerini bağlayarak konuşmak istedim. Kendimde değildim"