Kayınvalideden cinsel teklif! Esenyurt'taki İranlı cani damat: Kokacaklarını anlayınca...
ESENYURT'ta İranlı damat vahşeti kan dondurmuştu. Kayınpederi ile kayınvalidesini öldürüp cesetlerini parçaladıktan sonra 3 ay evde saklayan damat, vahşeti satır satır anlatırken eşini de 'korona' oyununa zorlamış.
Bakırköy Adliyesi 24. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuklu sanıklar Mohammad Khodarahmi, maktullerin kızları sanık Shırın Galeh Bakhtıarı ve sanık Shahrazad Galeh Baktıarı ile avukatları katıldı. Hakkında canavarca hisle veya eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan Mohammad Khodarahmi savunmasını yaptığı esnada salon buz kesti.
Cinsel teklif iddiası: Sanık Mohammad, eşi Shırın'in ve annesinin ruhsal problemlerinin olduğunu ve kayınvalidesinin kendisini sürekli telefonda taciz ettiğini belirterek şöyle dedi: Kayınvalidem bana cinsel teklifte bulunuyordu. Terslediğimde de ben seni denemiştim diyordu. Eşimin ailesinin ısrarı üzerine İstanbul'a geldik. 1 hafta sonra kendi evlerinden bizi bahanelerle çıkardılar."
"Beni sıkıştırıyorlardı"
"Esenyurt'a taşındık. Tüm birikimimiz bitti. Eşimin ailesiyle anlaşamıyordum. Shırın'le evlendikten sonra İran'dan ev aldık. Bu evden dolayı eşimin ailesine 30 bin lira borcum vardı. Bu borç nedeniyle beni sıkıştırıyorlardı."
"Bu sözler benim gururuma dokundu"
Bunlar olaylardan bir iki hafta önce yaşandı. Olaydan iki gün önce Shırın'i babası aradı.'Oraya gelip nasıl aşağılık bir hayat sürdüğünüzü görmek istiyoruz' dediler. Olay günü de eve geldiler. Shırın ve Shahrazad mutfaktayken ben eşimin anne ve babasıyla İran'daki ev konusunu konuşmak istedim. Kızıma bu şekilde mi bakacaksın dedi. Dönercide çalışıp geçimimi sağlamaya çalışıyordum. Kayınpederim bana 'Beceriksizsin' dedi. Bu sözler benim gururuma dokundu. Kendisiyle konuşamayacağımı anlayınca iri yapılı biri olduğu için ellerini bağlayarak konuşmak istedim. Kendimde değildim"