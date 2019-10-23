Kayınpeder kına gecesi damadının boğazını kesti! Meğer planlamış

Gaziantep’te Eser Efsane (32), ailesinden istediği Damla Efsane ile iki ay önce önce nişanlandı, kısa süre içinde de resmi nikah kıydı. İki aile arasında düğün hazırlıkları nedeniyle bir tartışma çıkınca Damla Efsane’nin babası Mehmet G., düğüne izin vermeyeceğini söyledi.