Kayınpeder kına gecesi damadının boğazını kesti! Meğer planlamış
GAZİANTEP'te düğün öncesi anlaşmazlık nedeniyle kaçan çift, kayınpederin ısrarı üzerine kına gecesi yapılacak diye köye döndü. Kayınpeder, hain planıyla herkesin gözü önünde damadın boğazını kesti.
Gaziantep’te Eser Efsane (32), ailesinden istediği Damla Efsane ile iki ay önce önce nişanlandı, kısa süre içinde de resmi nikah kıydı. İki aile arasında düğün hazırlıkları nedeniyle bir tartışma çıkınca Damla Efsane’nin babası Mehmet G., düğüne izin vermeyeceğini söyledi.
"Kına gecesi bizim evimizde yapılacak"
Kavga büyüyünce genç çift, Kahramanmaraş’a kaçtı. Bir süre sonra arabulucular devreye girdi. Mehmet G., “Tamam, düğüne izin vereceğim ama kına gecesi bizim evimizde yapılacak, kızım evden gelinlikle çıkacak.” dedi.
Çiftetelli oynarken boğazını kesti
Bu söz üzerine Gaziantep’e dönen Eser ve Damla Efsane, 20 Eylül’de baba evinin önündeki sokakta düzenlenen kına gecesine katıldı. Halayların çekildiği gecede Mehmet G. de damadıyla sık sık fotoğraf çektirdi.
Mehmet G., gecenin sonuna doğru kızıyla çiftetelli oynayan damadının arkasından yanaştı ve beline sakladığı bıçakla boğazını kesti.