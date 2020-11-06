Kaygısızlar'ın Eleman'ı Yalçın Avşar'dan haber var! Son hali ile şaşırttı

Bir dönemin efsane olan dizilerinden biri olan Kaygısızlar'ın Eleman'ı Yalçın Avşar yıllar sonra ortaya çıktı. Memnun Kaygısız'ın 3 karısı ve 36 çocuğuyla İstanbul'a göç hikayesi 1994 yılında "Kaygısızlar" dizisiyle ekrana geldi.