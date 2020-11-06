Kaygısızlar'ın Eleman'ı Yalçın Avşar'dan haber var! Son hali ile şaşırttı
Türk absürt komedi dizilerinin ilk örneklerinden olan “Kaygısızlar”da platonik âşık Eleman’ı Yalçın Avşar canlandırıyordu. Yeşilçam’ın çocuk oyuncularından Avşar’ın son halini görenler oldukça şaşırdı.
Bir dönemin efsane olan dizilerinden biri olan Kaygısızlar'ın Eleman'ı Yalçın Avşar yıllar sonra ortaya çıktı. Memnun Kaygısız'ın 3 karısı ve 36 çocuğuyla İstanbul'a göç hikayesi 1994 yılında "Kaygısızlar" dizisiyle ekrana geldi.
4 yıl süren bu absürt komedi dizisinde çalışma arkadaşı Burcu'ya platonik âşık olan Eleman'ın kendini düşürdüğü durumlar 7'den 70'e herkesi güldürmüştü.
Oyunculuğa çocuk yaşta başlayan Yalçın Avşar uzun yıllardır ekranlara çıkmıyor. Şimdilerde 54 yaşında olan Yalçın Avşar, tiyatroya devam ediyor.
Yalçın Avşar, onca zaman geçmesine rağmen hâlâ kendisini sokakta "Eleman" diye çevirdiklerinden bahsediyor. İşte Kaygısızlar'ın Eleman'ı Yalçın Avşar'ın son hali ve sanatçının oyunculuk serüvenine dair samimi açıklamalar yaptı.