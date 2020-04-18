Kaygana nasıl yapılır Karadeniz'in muhteşem tadı!
Karadeniz'in kahvaltı sofralarını süsleyen bol yumurtalı, krebe benzeyen kaygana nasıl yapılır? İşte sizler için malzemeleri ve tarifiyle kaygana yapılışı...
Malzemeler
4 yumurta
1 su bardağı un
1 su bardağı süt
maydanoz
dereotu
yeşil soğan (yeşillikleri isteğinize bağlı ekleyin)
tuz
16
Öncelikle unu, sütü ve tuzu karıştırın.
Sonra yumurtaları ekleyin.
26
En son yeşillikleri ekleyip çırpın.
36
Yanmaz tavaya 2 yemek kaşığı sıvı yağ alıp kızdırın.
46