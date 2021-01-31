Kaybolduktan 42 gün sonra çuvalda cesedi bulunan Arzu Aygün'un cenazesi ailesine teslim edildi

Samsun'un Atakum ilçesinde 17 Aralık'ta evinden ayrılan ve ailesinin 24 Aralık'ta polise kayıp başvurusu yaptığı 2 çocuk annesi Arzu Aygün'den bir daha haber alınamadı. Olayla ilgili kayıp kadının akrabası olduğu ileri sürülen Muharrem C. (37) gözaltına alındı.