Kayahan'ın eski eşi İpek Açar Alper Kömürcü ile evlendi! Süleyman Soylu nikah şahidi
Rahmetli sanatçı Kayahan'ın şarkıcı eşi İpek Açar ve Alper Kömürcü dün hayatını birleştirdi. Çift 180 kişinin katıldığı bir tören düzenledi. İpek Açar'ın zarif görüntüsü takdir topladı..
Rahmetli şarkıcı Kayahan'ın eşi İpek Açar, müzisyen nişanlısı Alper Kömürcü'yle dün akşam evlendi...
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İki yıldır birliktelik yaşayan çiftin nikah şahitliğini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eşi Hamdiye Soylu, Levon Kordonciyan ve İlker Kömürcü yaptı..
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İki yıldır birliktelik yaşayan çiftin nikah şahitliğini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eşi Hamdiye Soylu, Levon Kordonciyan ve İlker Kömürcü yaptı..
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İki yıldır birliktelik yaşayan çiftin nikah şahitliğini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eşi Hamdiye Soylu, Levon Kordonciyan ve İlker Kömürcü yaptı..
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