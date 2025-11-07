Kayahan kızı Beste Açar'dan şok! "Yusuf Güney, Atatürk, Mevlana ve Kayahan" itirafı!
Merhum sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar, konuk olduğu bir programda enerji boyutunda çalışmalar yaptığını ve babasının güçlerinin kendisine geçtiğini hatta paralel evrende babası Kayahan, Atatürk ve Mevlana ile iletişime geçebildiğini söyledi.
10 yıl önce hayatını kaybeden Kayahan'ın kızı Beste Açar, Pınar Kerimoğlu'nun YouTube kanalına konuk oldu.
"BABAM BUNA İZİN VERMEZDİ"
Babasının eski eşi İpek Açar'ın hem Kayahan soyadını hem de yeni eşinin soyadını birlikte kullanmasına tepki gösterdi:
"Babam hayatta olsaydı, buna izin vermezdi. Yeni bir evlilik yapıyorsan, o soyadı orada kalır. Kayahan'ın soyadıyla başka bir soyad yan yana gelemez."
Açar, babasının vefatının ardından yaşadığı zorlu dönemi şu sözlerle dile getirdi:
"Babam vefat ettikten sonra çevremdeki birçok insanın maskesi düştü. Seviyormuş gibi yapan herkes bir bir ortaya çıktı. Bu beni derinden yaraladı."
