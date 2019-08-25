Kaya Çilingiroğlu'nun uçaktaki 'hostes' tepkisi olay oldu skandal kalça paylaşımını sildi

Şu sıralar spor yorumculuğu yapan aynı zamanda tatilini de aksatmayan Kaya Çilingiroğlu, geçtiğimiz günlerde Bodrum'a gitti. Çilingiroğlu, tatilin bitmesiyle İstanbul'a dönüş için bindiği uçaktaki hostes için tepki çeken bir paylaşıma imza attı.