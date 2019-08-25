Kaya Çilingiroğlu'nun uçaktaki 'hostes' tepkisi olay oldu skandal kalça paylaşımını sildi

Kaya Çilingiroğlu'nun uçaktaki 'hostes' tepkisi olay oldu skandal kalça paylaşımını sildi

Hülya Avşar'ın eski eşi Kaya Çilingiroğlu, sosyal medya hesabından uçaktayken yaptığı 'hostes' paylaşımıyla gündeme oturdu. Çilingiroğlu, olay yaratan paylaşımı apar topar silmek zorunda kaldı.

Kaya Çilingiroğlu'nun uçaktaki 'hostes' tepkisi olay oldu skandal kalça paylaşımını sildi - Sayfa 1

Şu sıralar spor yorumculuğu yapan aynı zamanda tatilini de aksatmayan Kaya Çilingiroğlu, geçtiğimiz günlerde Bodrum'a gitti. Çilingiroğlu, tatilin bitmesiyle İstanbul'a dönüş için bindiği uçaktaki hostes için tepki çeken bir paylaşıma imza attı.

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Kaya Çilingiroğlu'nun uçaktaki 'hostes' tepkisi olay oldu skandal kalça paylaşımını sildi - Sayfa 2

Çilingiroğlu uçak yolculuğun un bitmesinin ardından seyahat ettiği firmanın adını yazarak "Bodrum-Sabiha Gökçen hattında bir hostes vardı kalçası koridora sığmıyordu'' yorumunda bulundu.

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Kaya Çilingiroğlu'nun uçaktaki 'hostes' tepkisi olay oldu skandal kalça paylaşımını sildi - Sayfa 3

Eleştiri yağdı: Kaya Çilingiroğlu'nun olay yaratan paylaşımına kısa sürede tepkiler çığ gibi büyüdü. Çilingiroğlu'na, "İnsanları böyle bedensel görünüşü ile ifade edecek kadar sığsın" yorumları yapıldı.

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Kaya Çilingiroğlu'nun uçaktaki 'hostes' tepkisi olay oldu skandal kalça paylaşımını sildi - Sayfa 4

Paylaşımı sildi: Tepkilerin her geçen dakika artmasıyla ne yapacağını bilemeyen Çilingiroğlu, çareyi paylaşımı silmekte buldu.

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