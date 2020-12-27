Kaya Çilingiroğlu'nun başı saplantılı aşığıyla dertte! Kapısının anahtarını çaldı

Bunun üzerine Çilingiroğlu, emniyet ekipleriyle durumu paylaşıp İlknur A.’dan şikayetçi oldu. Çilingiroğlu ifadesinde, “İlknur A.’nın eve nasıl çıktığını bilmiyorum. İlknur A.’nın hangi sebeple böyle bir eylemde bulunduğunu bilmiyorum. Aramızda husumet yoktur. Evimin kapısında zarar ziyan da yoktur. Zorlama olmadığı için olay yeri inceleme ekiplerinin çalışma yapmasını istemiyorum. Ben İlknur A.’yı aylardır görmedim. 1 ya da 2 defa bulunduğum konuta gelmiştir. Evimin anahtarını çalan İlknur A.’dan şikâyetçiyim” dedi.