Kaya Çilingiroğlu yeni sevgilisiyle yakalandı! Yüzünü gizlemeye çalıştı

50 yaşındaki futbol yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, önceki gün sevgilisiyle Bebek'te bir restoranın önünde durdu. Çilingiroğlu'nun aracında ise sevgilisinin olduğu görüldü. Bir anda basın muhabirlerini fark eden Kaya Çilingiroğlu, maskesini taktı.