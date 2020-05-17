Kaya Çilingiroğlu yeni sevgilisiyle yakalandı! Yüzünü gizlemeye çalıştı
Hülya Evşar'ın eski eşi ve futbol yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, geçtiğimiz günlerde Bebek'te sevgilisiyle objektiflere takıldı.
50 yaşındaki futbol yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, önceki gün sevgilisiyle Bebek'te bir restoranın önünde durdu. Çilingiroğlu'nun aracında ise sevgilisinin olduğu görüldü. Bir anda basın muhabirlerini fark eden Kaya Çilingiroğlu, maskesini taktı.
Salgın başladığından itibaren pek de önlemleri önemsemeyen Kaya Çilingiroğlu, etrafını saran gazetecileri görünce maskesini takarak, sosyal mesafe uyarısında bulunmayı ihmal etmedi.
Kaya Çilingiroğlu, "Sosyal mesafeyi koruyalım" diyerek, kendisine soru yöneltmek isteyen gazetecileri uyardı. Çilingiroğlu'nun sevgilisi, görüntü vermemek için aracın güneşliğini indirip yüzünü gizledi. Futbol yorumcusunun, hiçbir şey almadan mekandan uzaklaşması dikkat çekti.
Kaya Çilingiroğlu, corona virüsün ülkemizde ilk görüldüğü günlerde, "Korunmamı gerektirecek bir durum yok. Zaten temiz bir adamım. Corona virüs çıkmadan önce de ellerimi yıkıyordum" demişti.