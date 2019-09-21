Kaya Çilingiroğlu anlattıklarıyla TT oldu! TRT'deki yayına alkollü çıktığı da söyleniyor
Twitter'da trendlerde ilk sırada yer alan ve sosyal medyada çok konuşulan Kaya Çilingiroğlu'nun Ersun Yanal hakkındaki sözlerine büyük tepki gösterildi. Öte yandan, Çilingiroğlu'nun TRT Spor'daki programa alkollü olarak çıktığı öne sürüldü.
TRT Spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, bugün yayınlanan programda Ersun Yanal hakkında söylediği sözler Fenerbahçe taraftarının tepkisi çekti. Fenerbahçe taraftarlarının yanı sıra Fenerbahçeli bazı muhabirlerde hem TRT'ye hem de Kaya Çilingiroğlu'na yüklenirken, Çilingiroğlu'nun yayına alkollü olarak çıktığı iddiası ise gündemin en çok konuşulan olayı oldu.
"Sevilmesi bile kötü ya"
Çilingiroğlu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal için, şu ifadeleri kullandı: Şu Ersun Yanal seviliyor abi ya inanamıyorum falan yani. Hiçbir açıdan Fenerbahçe'ye yakıştıramadığım bir Teknik Direktör...
Ne futbol olarak ne duruş olarak ne beyanları olarak. Sevilmesi bile kötü ya.
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Twitter'da trend listesinde ilk sıraya yerleşti
Kaya Çilingiroğlu'nun Ersun Yanal hakkındaki sözlerine özellikle Fenerbahçe taraftarlarının ve bazı Fenerbahçe muhabirleri tepki gösterdi. Tepkinin yanı sıra Kaya Çilingiroğlu'nun TRT Spor'daki yayına alkollü çıktığı iddiaları ise gündeme oturdu. Çilingiroğlu, Twitter'da trend listesinde ilk sırada yer aldı.