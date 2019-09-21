Kaya Çilingiroğlu anlattıklarıyla TT oldu! TRT'deki yayına alkollü çıktığı da söyleniyor

TRT Spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, bugün yayınlanan programda Ersun Yanal hakkında söylediği sözler Fenerbahçe taraftarının tepkisi çekti. Fenerbahçe taraftarlarının yanı sıra Fenerbahçeli bazı muhabirlerde hem TRT'ye hem de Kaya Çilingiroğlu'na yüklenirken, Çilingiroğlu'nun yayına alkollü olarak çıktığı iddiası ise gündemin en çok konuşulan olayı oldu.