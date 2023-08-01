Kavurucu Eyyam-ı bahur sıcakları geliyor! İşte uzmanlardan sıcaklarda uzak durmanız gerekenler

Sıcak havalarda vücudun kendini dengede tutmaya çalıştığını aktaran Kalkan, ısısının 42 dereceye çıkması durumunda vücudun bundan olumsuz etkilendiğini anlattı. Kalkan, hava sıcaklıklarının yükselmesiyle sıcak çarpması vakalarının arttığına dikkat çekerek, "Özellikle beyin hücreleri ciddi etkilenir. Vücut bir takım tepkiler verir. İnme riski, kalp krizi riski bulunmaktadır. Dengesinin bozulduğunu, terlemesinin arttığını, birden bire dikkatinin ortamla normal zamanlarda kurduğu irtibatın kaybolduğunu görürüz. Yüzünde vücudunda kızarmalar görürüz. Her zamankinden daha farklı durumlarla karşılaşırız. Bu durumlarda her zaman vücudun daha fazla su almasına ve gereksiz gazlı, kafeinli içeceklerden de uzak durmaya çalışmalıyız. Bunlar vücuttan su atılmasını sağlayan beslenme şekilleridir. Daha çok vücudun sıvı ve mineral dengesini sağlayabilmek için bol sebze ve meyve yemeye çalışmalıyız." dedi.