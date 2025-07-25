Kavuran sıcaklıklar sürüyor! O tarihe kadar etkisini sürdürecek...
25 Temmuz 2025 Cuma günü Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyrediyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre yurt genelinde açık ve az bulutlu bir hava beklenirken, Kars, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde yağış beklenmezken sıcaklıklar 40 dereceye kadar çıkacak. Uzmanlar, 28 Temmuz’dan itibaren kısmi bir serinleme beklese de bunaltıcı tropik gece sıcaklıklarının süreceği uyarısında bulundu.
Türkiye genelinde yaz mevsiminin en sıcak günlerinden biri yaşanıyor. 25 Temmuz 2025 Cuma günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava tahminlerine göre, ülke genelinde sıcak hava dalgası etkisini sürdürürken, bazı illerde yerel sağanak yağışlar bekleniyor.
İşte il il beklenen hava sıcaklıkları...