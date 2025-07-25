Kavuran sıcaklıklar sürüyor! O tarihe kadar etkisini sürdürecek...

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde yağış beklenmezken sıcaklıklar 40 dereceye kadar çıkacak. Uzmanlar, 28 Temmuz’dan itibaren kısmi bir serinleme beklese de bunaltıcı tropik gece sıcaklıklarının süreceği uyarısında bulundu.