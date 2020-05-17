Kavruluyoruz! Termometreler 47 dereceyi gördü! 91 yıllık rekorlar kırıldı
Türkiye son 75 yılın en sıcak Mayıs ayını yaşıyor... Siverek'te termometreler 47 dereceyi görürken, Adana 91 yıllık kendi rekorunu kırdı. Sokağa çıkma yasağına rağmen fırsatını bulan kendini suya attı...
Türkiye son on yılların en sıcak günlerini yaşıyor. Adana'da son 91 yılın sıcaklık rekoru kırılırken, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde termometreler 47 dereceyi gördü. Marmaris 45 derece ile Bursa ise 38 derece ile son 75 yyılın rekorunu kırdı. Meteoroloji yetkilileri Mayıs ayı normallerin üzerindeki sıcakların devam edeceğini belirtip vatandaşları zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları için uyarıyor.
Marmaris'ta termometreler 45 dereceyi gördü!
Muğla'nın Marmaris ilçesinde caddelere konumlandırılmış elektronik termometreler 45 dereceye gösterirken nem oranın yüzde 68, deniz suyu sıcaklığının 14 dereceye kadar çıktı. Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, Afrika sıcaklıklarının hafta içinde de devam edeceği, ardından aralıklarla yağmur yağacağı tahminini yaptı.
Restoran işletmeciliği yapan Ercan Türksoy, Yat Limanı'nda deniz atlayarak anın keyfini çıkardı. DHA muhabirinin 'Denize girmenin yasak olduğunu' hatırlatması üzerine Türksoy, "Her şey yasak. Bugünler de gelip geçecek. Deniz çok güzel. Kışın da denize girip çıkıyorum ve çok seviyorum. Dünyaca ünlü video paylaşım sitelerinde görüntülerim var, çok beğeni aldım, aç izle. Kısa süreliğine yüzdüm ve çıktım. Her şeyin fazlası zararlı" dedi.
Şanlıurfa'da sıcaklık 40 dereceyi aştı...
Türkiye'nin en sıcak kentlerinden olan Şanlıurfa'da bugün termometreler 40 dereceyi gösterdi. Evlerinden bunalarak dışarı çıkan vatandaşlar, parklarda ve ağaç gölgelerinde dinlenerek sıcaktan korunmaya çalıştı.