Kavrulacağız! Prof. Dr. Orhan Şen'den önümüzdeki 5 gün için Türkiye geneline uyarı

Yağmur terk ediyor

Orhan Şen, sözlerini şöyle sürdürdü: Önümüzdeki hafta perşembe gününe kadar yağış Türkiye’yi hemen hemen terk ediyor. Yağış sadece Doğu Karadeniz’de gözüküyor, o da çok kuvvetli değil. Sıcak havalardaki güneş çarpmalarından ve ısı çarpmalarından uzak durmalıyız.