Kavrulacağız! Prof. Dr. Orhan Şen'den önümüzdeki 5 gün için Türkiye geneline uyarı
TÜRKİYE, önümüzdeki günlerde sıcaktan kavrulacak. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, 'bugün sağlık açısından problem yaratacak bir sıcaklık var' deyip uyarılarda bulundu.
Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Türkiye'de önümüzdeki 5 gün genel olarak beklenen hava durumuna dair bilgiler verdi. Sıcaklıkların daha da artacağına vurgu yapan Orhan Şen, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Orhan Şen'in uyarısı...
Prof. Dr. Orhan Şen, "Sıcak bir pazar günü. Hakikaten güneşte dolaşmanın sağlık açısından problem yaratacağı bir sıcaklık var. Yaklaşık 37-38 derecelik bir sıcaklık." diye konuştu.
Orhan Şen, "Anadolu’nun hemen hemen her şehrinde bu sıcaklık bir haftadır devam ediyor. Bu sıcaklığın biraz daha artarak devam etmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Yağmur terk ediyor
Orhan Şen, sözlerini şöyle sürdürdü: Önümüzdeki hafta perşembe gününe kadar yağış Türkiye’yi hemen hemen terk ediyor. Yağış sadece Doğu Karadeniz’de gözüküyor, o da çok kuvvetli değil. Sıcak havalardaki güneş çarpmalarından ve ısı çarpmalarından uzak durmalıyız.