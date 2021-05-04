Kavgalı ayrıldı denmişti Nesrin Cavadzade'nin Yasak Elma'dan vedası da manidar
Nesrin Cavadzade'nin Yasak Elma'dan kavga ettiği için ayrıldığı iddia edilmişti. Güzel oyuncunun dün akşamki vedası bir hayli manidar geldi.
Yasak Elma dizisinden Nilperi Şahinkaya'nın ayrılacağı iddia edilmişti fakat senaryonun değişip Nesrin Cavadzade'nin ayrılmasına karar verildiği öne sürüldü. Sebebi ise Cavadzade'nin sette kavga çıkarmasıydı... İddialara göre, Yasak Elma setine geçtiğimiz günlerde yönetmen Murat Öztürk rahatsızlanınca yerine eski yönetmen Neslihan Yeşilyurt geldi.
Bu sırada Eda Ece o gün seti olmamasına rağmen Yeşilyurt'u görmek için çekime geldi. Yeşilyurt, Ece gelince görevini yardımcısına devredip bir süre sohbete daldı. Çekimin uzaması üzerine de ortam gerildi, çok üşüyen ve "İşi bitirip öyle sohbet etseydiniz" diyen Cavadzade ile Yeşilyurt arasında gerilim yaşandı.
Sinirlenen Nesrin Cavadzade seti terk etti ve telefonlarını da kapattı. Bu olay yapımcı Fatih Aksoy'a iletilince de Cavadzade'ye cenaze sahnesi yazıldı. Sette yaşanan bu tartışmanın ardından Nesrin Cavadzade sessizliğini korusa da Eda Ece konuya dair açıklama yaptı.
Çıkan iddialar üzerine oyuncu Eda Ece sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şunları yazdı:
''Diğer oyuncuyla "sohbet" ettiği için bir diğer oyuncu kızıp seti terk ediyor ve haftalar önce düşünülmüş senaryo bir anda başka yazılmış çıkıyor, ünlü mizahçılardan Vedat Özdemiroğlu, Yasak Ayva diye bir komedi bölüm özeti yazmıştı Uykusuz'da, yerlere yatmıştık adeta.''