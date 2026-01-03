Kavgaları bitmedi! Özcan Deniz ve eşinin yılbaşı paylaşımına kız kardeşi öfke kustu...

Annesine büyük bir bağlılıkla bilinen Yurda Güler, ağabeyi Özcan Deniz'in yılbaşı paylaşımına Tevfik Fikret'in ünlü şiiriyle sitem etti. Güler, "Annem kanser savaşı verirken sen gösterişli masa kurdun" diyerek aradaki mesafenin sadece kilometrelerle değil, karakterle ölçüleceğini ima etti. Bu sözler, ailedeki küslüğün derinliğini bir kez daha ortaya koydu.