Kavgaları bitmedi! Özcan Deniz ve eşinin yılbaşı paylaşımına kız kardeşi öfke kustu...
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz ile eşi Samar Dadgar'ın yılbaşı için hazırladıkları özel video, aile içinde uzun süredir devam eden gerginliği bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Özcan Deniz'in kanserle mücadele eden annesi Kadriye Deniz'in hastaneye kaldırıldığı dönemde yapılan bu paylaşım, sanatçının kardeşi Yurda Güler'i çileden çıkardı.
Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz, eylül ayından beri kanser tedavisi görüyor ve düzenli olarak kemoterapi alıyor. 30 Aralık'ta sağlık durumu kötüleşince ambulansla hastaneye kaldırılan Kadriye Deniz için kızı Yurda Güler, sosyal medyada "Dayan annem" notuyla duygusal bir paylaşım yapmıştı. Güler, annesinin mücadelesinde dualara ihtiyaç duyduklarını belirterek sevenlerinden destek istemişti.
Samar Dadgar, uzun süredir hazırlıklarını sürdürdüğü yemek programı için eşi Özcan Deniz ile birlikte özel çekimler yapıyor. Çiftin yılbaşı temalı bu videoları, sosyal medyada hızla yayılırken keyifli sofralarıyla dikkat çekti. Dadgar'ın sunuculuğunu üstlendiği program, her cuma izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
Annesine büyük bir bağlılıkla bilinen Yurda Güler, ağabeyi Özcan Deniz'in yılbaşı paylaşımına Tevfik Fikret'in ünlü şiiriyle sitem etti. Güler, "Annem kanser savaşı verirken sen gösterişli masa kurdun" diyerek aradaki mesafenin sadece kilometrelerle değil, karakterle ölçüleceğini ima etti. Bu sözler, ailedeki küslüğün derinliğini bir kez daha ortaya koydu.
Güler, şu ifadeleri kullandı: "Bu harmanın gelir sonu, kapıştırın gider ayak! Yarın bakarsınız söner, bugün çıtırdayan ocak! Bugünkü mideler kavi, bugünkü çorbalar sıcak, atıştırın, tıkıştırın, kapış kapış, çanak çanak... Yiyin efendiler yiyin, bu han-i pür-neva sizin, doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin! Tevfik Fikret ne güzel söylemiş.."